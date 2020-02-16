Сосьедад повесил ценник на Исака

«Реал Сосьедад» назвал цену, за которую готов продать 20-летнего шведского форварда Александера Исака.

Испанский клуб готов расстаться с игроком за €70 миллионов.

Исак защищает цвета «Сосьедада» с лета 2019-го года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за €6,5 миллионов. Футболист отлично проявил себя в текущем сезоне. Александер провел за «Сосьедад» 29 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024-го года.