Александр БАБИЧ: «Заря способна бороться не только за третье место»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич поделился ожиданиями от домашнего поединка 19-го тура УПЛ против «Зари», который состоится в субботу, 22-го февраля, в 14:00 по киевскому времени.

— 22-го февраля «Мариуполь» возобновит чемпионат матчем с «Зарей». Вы следили, как луганчане готовились на сборах?

— Да, мы смотрели их матчи, также их представители приезжали в Турции на наши матчи. На данный момент «Заря» показывает очень интересный футбол. Эта команда способна бороться больше, чем за третье место в УПЛ.

— Вы принимаете «Зарю» дома. Какой результат вас устроит в этой игре?

— Любой положительный результат, думаю, устроит и «Мариуполь», и «Зарю», с учетом того, что это будет первый официальный матч. С учетом, что еще февраль и начало весеннего сезона, шансы команд уравниваются. Надеюсь, нам повезет. Любой положительный результат будет нам в копилочку, потому что до того, как команды поделятся на шестерки, осталось сыграть четыре игры.

— Каково состояние газона на стадионе в Мариуполе?

— Подогрев включен, поле готовится. Уверен, 22-го февраля, с учетом погодных условий, газон для обеих команд будет вполне приемлемого качества.