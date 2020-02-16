Евгений ХАЧЕРИДИ: «Матвиенко прибавил, здорово играет за Шахтер и сборную»

32-летний украинский футболист «Динамо-Брест» Евгений Хачериди похвалил 23-летнего защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко.

«Коля — тоже молодец. Он прибавил, здорово играет за «Шахтер», очень хорошо играет. И за сборную он хорош, очень здорово отборочные матчи (на Евро-2020 — прим. ред.) отыграл», — отметил Хачериди.

С 2007-го по 2018-й годы контракт Хачериди принадлежал киевскому «Динамо».