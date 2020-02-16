Дмитрий ГРИШКО: «Олимпик однозначно прибавил»

Капитан донецкой команды доволен подготовкой ко второй части сезона

  • 16.02.2020 14:19
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Дмитрий ГРИШКО: «Олимпик однозначно прибавил»
© ФК Олимпик Донецк. Дмитрий Гришко

Капитан «Олимпика» Дмитрий Гришко рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

«Я доволен, как наша команда провела сборы. Мы очень плодотворно поработали. Удалось устранить многие ошибки. Что-то получается гораздо лучше, что-то еще хромает. Всегда есть что улучшать.

На втором сборе я получил неприятную микротравму, из-за которой пропустил три контрольных поединка. Но в последнем уже смог принять участие, хотя было еще тяжеловато. Хорошо, что до старта чемпионата есть время. Теперь буду набирать форму уже в Киеве.

«Олимпик» однозначно прибавил. Думаю, наша команда предстанет еще более боеспособным и играющим коллективом в весенней части чемпионата», — считает Гришко.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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