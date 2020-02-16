ФОТО. Динамо прилетело в Киев

В воскресенье, 16-го февраля, киевское «Динамо» вернулись в Украину с турецкого учебно-тренировочного сбора.
Утром основная и молодежная команды отправились из Белека в аэропорт Антальи, откуда чартерным рейсом улетели в Киев.
В Турции первая команда провела 12 контрольных матчей — 6 на первом сборе и 6 на втором.
Уже в понедельник динамовцы продолжат подготовку к возобновлению сезона на тренировочной базе «Динамо» в Конча-Заспе.
Первый официальный поединок в этом году «Динамо» проведет в ближайшую субботу, когда встретится с полтавской «Ворсклой» в матче 19-го тура чемпионата Украины.
Источник — ФК Динамо Киев
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