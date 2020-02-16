ФОТО. Динамо прилетело в Киев

Киевская команда продолжит подготовку ко второй части сезона в понедельник

  • 16.02.2020 13:43
  • 1432 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. Динамо прилетело в Киев
© ФК Динамо Киев

В воскресенье, 16-го февраля, киевское «Динамо» вернулись в Украину с турецкого учебно-тренировочного сбора.

Утром основная и молодежная команды отправились из Белека в аэропорт Антальи, откуда чартерным рейсом улетели в Киев.

В Турции первая команда провела 12 контрольных матчей — 6 на первом сборе и 6 на втором.

Уже в понедельник динамовцы продолжат подготовку к возобновлению сезона на тренировочной базе «Динамо» в Конча-Заспе.

Первый официальный поединок в этом году «Динамо» проведет в ближайшую субботу, когда встретится с полтавской «Ворсклой» в матче 19-го тура чемпионата Украины.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 16.02.2020 13:56
    +2
    Elblanko, 16.02.2020 13:50
    Дибіли, коваля поверніть. Нах нам не всрався той бойко.
    Бущан уже основной. На сборах очень прилично смотрелся.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 16.02.2020 13:55
    0
    umnuy, 16.02.2020 13:49
    трепещите гранды
    При виде украинского футбола все смеются, а не трепещут, увы. Такие реалии
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 16.02.2020 13:50
    -3
    Дибіли, коваля поверніть. Нах нам не всрався той бойко.
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 16.02.2020 13:49
    0
    трепещите гранды
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 16.02.2020 13:56
    +2
    Elblanko, 16.02.2020 13:50
    Дибіли, коваля поверніть. Нах нам не всрався той бойко.
    Бущан уже основной. На сборах очень прилично смотрелся.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 16.02.2020 13:55
    0
    umnuy, 16.02.2020 13:49
    трепещите гранды
    При виде украинского футбола все смеются, а не трепещут, увы. Такие реалии
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 16.02.2020 13:49
    0
    трепещите гранды
    Ссылка
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