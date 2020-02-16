Черноморец — Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 16-го февраля, одесский «Черноморец» проведет очередной матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником украинской команды станет грузинский клуб «Дила» из города Гори.
Прямая трансляция встречи начнется в 14:30 по киевскому времени. Плеер с трансляцией будет добавлен непосредственно перед началом поединка.
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Источник — ФК Черноморец
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