Орест ЛЕБЕДЕНКО: «У нас есть проблемы с потерей концентрации»

Футболист «Олимпика» подвел итоги подготовки донецкой команды ко второй части сезона

  • 16.02.2020 12:58
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Орест ЛЕБЕДЕНКО: «У нас есть проблемы с потерей концентрации»
© ФК Олимпик Донецк. Орест Лебеденко

21-летний украинский защитник донецкого «Олимпика» Орест Лебеденко рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

«Сборы прошли очень продуктивно. Нам еще есть над чем работать. Но чувствуется, что тренерский штаб держит руку на пульсе и знает, что нужно делать, чтобы подвести команду к первому матчу в лучших кондициях. У нас есть проблемы с потерей концентрации в некоторых эпизодах.

Также нужно улучшать взаимодействие между собой, ведь мы не так много времени играем вместе. При этом все эти процессы происходят быстрее, чем ожидалось. Это следствие хорошего микроклимата в команде и, опять-таки, работы Висенте Гомеса и его помощников.

Конечно, результаты матчей на сборах не столь важны, но при этом победы являются следствием твоего преимущества над соперником. Когда ты оказываешься сильнее в 9 матчах из 10 — это говорит о том, что команда заточена на результат. Это придает уверенности и решительности.

Я нахожусь в отличной форме, очень доволен сборами», — отметил Лебеденко.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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