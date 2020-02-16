ВИДЕО ДНЯ. Коваль пропустил на последней минуте от вратаря соперников

27-летний украинский голкипер аравийского «Аль-Фатеха» Максим Коваль пропустил обидный гол на последней минуте поединка чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Файсали» (2:2).

«Аль-Фатех» вел 2:1, когда на подачу углового в чужую штрафную пришел 33-летний вратарь «Аль-Файсали» Мустафа Малайка. Коваль пошел на перехват, но не дотянулся до мяча, и Малайка ударом головой поразил ворота, принеся ничью своей команде.

«Аль-Фатех» занимает последнее (16-е) место в чемпионате Саудовской Аравии по футболу. После 18-ми сыгранных туров у команды Коваля всего 12 очков.

В текущем сезоне Коваль провел за «Аль-Фатех» 20 матчей во всех турнирах, где пропустил 36 мячей.

С 2010-го по 2019-й годы контракт Коваля принадлежал киевскому «Динамо».