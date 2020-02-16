ВИДЕО ДНЯ. Коваль пропустил на последней минуте от вратаря соперников

Украинский игрок «Аль-Фатеха» не сумел сохранить победу для своей команды в матче чемпионата

  • 16.02.2020 12:43
  • 4682 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО ДНЯ. Коваль пропустил на последней минуте от вратаря соперников
© ФК Аль-Фатех. Максим Коваль

27-летний украинский голкипер аравийского «Аль-Фатеха» Максим Коваль пропустил обидный гол на последней минуте поединка чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Файсали» (2:2).

«Аль-Фатех» вел 2:1, когда на подачу углового в чужую штрафную пришел 33-летний вратарь «Аль-Файсали» Мустафа Малайка. Коваль пошел на перехват, но не дотянулся до мяча, и Малайка ударом головой поразил ворота, принеся ничью своей команде.

«Аль-Фатех» занимает последнее (16-е) место в чемпионате Саудовской Аравии по футболу. После 18-ми сыгранных туров у команды Коваля всего 12 очков.

В текущем сезоне Коваль провел за «Аль-Фатех» 20 матчей во всех турнирах, где пропустил 36 мячей.

С 2010-го по 2019-й годы контракт Коваля принадлежал киевскому «Динамо».

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(4 голоса)

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Комментарии
    nekton
    online
      nekton, 16.02.2020 13:23
    0
    Смотреть со звуком!!!!
    "О Максиииииммм! О мороооооооооз!!!!"
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 16.02.2020 13:21
    0
    Andy_P, 16.02.2020 13:06
    Почерк Мастера А вообще вратарь с такой антропометрией - это трудно
    У него рост Кана, если что И Сашо он ниже всего на 3 см.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 16.02.2020 13:06
    0
    Почерк Мастера А вообще вратарь с такой антропометрией - это трудно
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 16.02.2020 12:49
    0
    Да уж, Коваль в команде, которая на последнем месте в чемпионате Саудовской Аравии
    Ссылка
    nekton
    online
      nekton, 16.02.2020 13:23
    0
    Смотреть со звуком!!!!
    "О Максиииииммм! О мороооооооооз!!!!"
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 16.02.2020 13:21
    0
    Andy_P, 16.02.2020 13:06
    Почерк Мастера А вообще вратарь с такой антропометрией - это трудно
    У него рост Кана, если что И Сашо он ниже всего на 3 см.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 16.02.2020 13:06
    0
    Почерк Мастера А вообще вратарь с такой антропометрией - это трудно
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 16.02.2020 12:49
    0
    Да уж, Коваль в команде, которая на последнем месте в чемпионате Саудовской Аравии
    Ссылка
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