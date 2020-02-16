В матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу «Фортуна» дома проиграла «Боруссии» из Менхенгладбаха со счетом 1:4.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Фортуна» — «Боруссия» Менхенгладбах — 1:4
Голы: Томми, 29 — Хофманн, 22, Штиндль, 51, 77, Нойхаус, 82
Лучшие моменты матча Фортуна Д - Боруссия М
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Флориан Нойхаус (Боруссия М).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Ларс Штиндль (Боруссия М).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Ларс Штиндль (Боруссия М).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Томми (Фортуна Д).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Боруссия М).
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Источник — Sport.ua
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