22-й тур
Фортуна Д
1:4
Боруссия М
15.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Фортуна — Боруссия Менхенгладбах — 1:4. Видео голов и обзор матча

Гости уверенно разбили хозяев в поединке 22-го тура Бундеслиги

  • 16.02.2020 11:57
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Фортуна — Боруссия Менхенгладбах — 1:4. Видео голов и обзор матча
© ФК Фортуна

В матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу «Фортуна» дома проиграла «Боруссии» из Менхенгладбаха со счетом 1:4.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Фортуна» — «Боруссия» Менхенгладбах — 1:4
Голы: Томми, 29 — Хофманн, 22, Штиндль, 51, 77, Нойхаус, 82

Лучшие моменты матча Фортуна Д - Боруссия М
82' ГОЛ ! Мяч забил Флориан Нойхаус (Боруссия М).
77' ГОЛ ! Мяч забил Ларс Штиндль (Боруссия М).
51' ГОЛ ! Мяч забил Ларс Штиндль (Боруссия М).
29' ГОЛ ! Мяч забил Эрик Томми (Фортуна Д).
22' ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Боруссия М).
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Источник — Sport.ua

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