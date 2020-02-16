Ворскла — Ордабасы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 16-го февраля, полтавская «Ворскла» проведет очередной поединок в рамках турецкого учебно-тренировочного сбора. Соперником украинской команды станет казахстанский клуб «Ордабасы».
Прямая трансляция встречи начнется в 16:00 по киевскому времени.
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Источник — Sport.ua
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