ВИДЕО. Победный гол Зубкова за Ференцварош

В чемпионате Венгрии состоялся матч лидеров: «Ференцварош» украинского тренера Сергея Реброва принимал «Фехервар».
Хозяева сумели победить 1:0 благодаря голу украинца Александра Зубкова. Кроме того, в составе «Ференцвароша» в основе вышел Игорь Харатин.
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Источник — Sport.ua
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