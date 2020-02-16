Сергей РЕБРОВ: «Мы еще не завоевали титул»

Украинский наставник рассказал о победе над конкурентом

  • 16.02.2020 09:05
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Сергей РЕБРОВ: «Мы еще не завоевали титул»
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В чемпионате Венгрии состоялся матч лидеров: «Ференцварош» украинского тренера Сергея Реброва принимал «Фехервар». Хозяева сумели победить 1:0 благодаря голу украинца Александра Зубкова. Команда Сергея Реброва лидирует с отрывом от «Фехервара» в 6 очков.

После игры наставник Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о игре: «Мы получили три очень важных очка. Мы сыграли очень уверенный матч. Ребята делали все, что я их просил до игры. При каждой потере мяча мы сразу пытались отобрать мяч и оказывали давление на игроков Фехервара. Мы не дали сопернику сыграть в свой футбол. 

После забитого мяча мы немного успокоились и сели глубже в защиту. Мне очень понравилась наша игра и видно было, что мы ей наслаждались. Я рад не только трем очкам, но и тем как мы играем. Такая игра очень понравилась и болельщикам, спасибо им за поддержку. Титул еще не наш, поэтому немного отдохнем и приступаем к следующей игре».

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Источник — Sport.ua

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