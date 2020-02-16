ОФИЦИАЛЬНО: Сергей Петров стал игроком Агробизнеса

22-летний форвард продолжит карьеру в команде из Волочиска

  • 16.02.2020 03:55
  • 169 просмотров
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Сергей Петров стал игроком Агробизнеса
© ФК Агробизнес. Сергей Петров

«Агробизнес» из Волочиска объявил о подписании контракта с 22-летним форвардом Сергеем Петровым.

Последним клубом Петрова был «Металлист-1925», однако в сезоне 2019/2020 он сыграл только два матча и в январе этого года покинул харьковскую команду. Ранее Петров выступал за луцкую «Волынь», кропивницкую «Зирку» и «Львов».

За «Агробизнес» Сергей Петров уже провел несколько контрольных поединков и стал автором одного из голов в спарринге против «Подолья», который, правда, не засчитали.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Агробизнес

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности