ОФИЦИАЛЬНО: Сергей Петров стал игроком Агробизнеса

«Агробизнес» из Волочиска объявил о подписании контракта с 22-летним форвардом Сергеем Петровым.

Последним клубом Петрова был «Металлист-1925», однако в сезоне 2019/2020 он сыграл только два матча и в январе этого года покинул харьковскую команду. Ранее Петров выступал за луцкую «Волынь», кропивницкую «Зирку» и «Львов».

За «Агробизнес» Сергей Петров уже провел несколько контрольных поединков и стал автором одного из голов в спарринге против «Подолья», который, правда, не засчитали.