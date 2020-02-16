ОФИЦИАЛЬНО: Сергей Петров стал игроком Агробизнеса

«Агробизнес» из Волочиска объявил о подписании контракта с 22-летним форвардом Сергеем Петровым.
Последним клубом Петрова был «Металлист-1925», однако в сезоне 2019/2020 он сыграл только два матча и в январе этого года покинул харьковскую команду. Ранее Петров выступал за луцкую «Волынь», кропивницкую «Зирку» и «Львов».
За «Агробизнес» Сергей Петров уже провел несколько контрольных поединков и стал автором одного из голов в спарринге против «Подолья», который, правда, не засчитали.
Источник — ФК Агробизнес
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