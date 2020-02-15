Что с Бенфикой? Перед матчем с Шахтером Орлы снова проиграли

Лидер чемпионата Португалии снова уступил

  • 15.02.2020 21:57
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Что с Бенфикой? Перед матчем с Шахтером Орлы снова проиграли
© twitter.com/SLBenfica

Недавно «Бенфика» в поединке с «Порту» проиграла и прервала серию из 17-ти матчей без поражений. После этого последовала ничья в Кубке Португалии, а сегодня «Орлы» проиграли «Браге» 0:1 в чемпионате.

Для команды это второе кряду поражение в чемпионате и третье в сезоне.

«Бенфика», которая ранее набрала невероятный ход, перед матчами с «Шахтером» в Лиге Европы, похоже, оказалась в небольшим кризисе.

Первый матч «Шахтер» - «Бенфика» состоится 20-го февраля.

Бенфика - Брага 0:1
Гол: Паинья, 45

Бенфика: Влаходимос, Таварес (Соуза, 86), Диас, Ферро, Гримальдо, Вайгль (Чикиньо, 79), Таарабт, Пиццы, Серви (Сеферович, 62), Винисиус, Рафа Силва

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Источник — Sport.ua

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