Виктор СКРИПНИК: «Благодарен руководству Зари за усиление состава»

По итогам сборов в Турции наставник «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал работу команды, а также новичков - Лавро Цвека, Андрейса Цыганикса и Михайло Перовича.

«Я доволен тем, как прошли сборы. Благодарен ребятам за работу, так как выполнили все то, что планировалось. Я рад той форме, которую набрали игроки. Изменение календаря УПЛ? Будет ритм - матч каждые 2-3 дня. Будет тяжело, но мы летом уже играли в таком ритме, когда были в еврокубках».

«Новички? Лавро Цвек - я всем доволен. Мы сделали глубину в центре поля, он больше разрушитель. Качественный игрок, был капитаном своей прошлой команды. За месяц в «Заре» он прибавил, это усиление. Это же касается Михайло Перовича. Крепкий нападающий, нам нужен был такой. Он привыкает к нам, его действиями я доволен. Даже просматривать не нужно было, уже видели его раньше».

«По поводу Цыганикса. Я еще помню его по школе Леверкузена. Он там с Джоэлем Абу-Ханной находился. Подписали, когда стал возможен этот переход. За эти три трансфера - благодарность клубу, что изыскали возможность приобрести», - сказал Скрипник.

«Заря» в УПЛ идет на 3-м месте.