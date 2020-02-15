Виктор СКРИПНИК: «Благодарен руководству Зари за усиление состава»

Тренер «Зари» доволен работой клуба зимой

  • 15.02.2020 23:29
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  • 1 комментарий
Виктор СКРИПНИК: «Благодарен руководству Зари за усиление состава»
© shakhtar.com

По итогам сборов в Турции наставник «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал работу команды, а также новичков - Лавро Цвека, Андрейса Цыганикса и Михайло Перовича.

«Я доволен тем, как прошли сборы. Благодарен ребятам за работу, так как выполнили все то, что планировалось. Я рад той форме, которую набрали игроки. Изменение календаря УПЛ? Будет ритм - матч каждые 2-3 дня. Будет тяжело, но мы летом уже играли в таком ритме, когда были в еврокубках».

«Новички? Лавро Цвек - я всем доволен. Мы сделали глубину в центре поля, он больше разрушитель. Качественный игрок, был капитаном своей прошлой команды. За месяц в «Заре» он прибавил, это усиление. Это же касается Михайло Перовича. Крепкий нападающий, нам нужен был такой. Он привыкает к нам, его действиями я доволен. Даже просматривать не нужно было, уже видели его раньше».

«По поводу Цыганикса. Я еще помню его по школе Леверкузена. Он там с Джоэлем Абу-Ханной находился. Подписали, когда стал возможен этот переход. За эти три трансфера - благодарность клубу, что изыскали возможность приобрести», - сказал Скрипник.

«Заря» в УПЛ идет на 3-м месте.

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Источник — ФК Заря

(4 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 15.02.2020 23:40
    +1
    Пора уже как-то опустить голубую помойку своей игрой и замахнуться на второе лигочемпионское место. Пожелаю симпатичой команде Скрипника УДАЧКИ
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 15.02.2020 23:40
    +1
    Пора уже как-то опустить голубую помойку своей игрой и замахнуться на второе лигочемпионское место. Пожелаю симпатичой команде Скрипника УДАЧКИ
    Ссылка
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