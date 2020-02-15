Лечче одержал важную победу, Шахов отыграл 60 минут

«Лечче» в матче чемпионата Италии одержал победу 2:1 над аутсайдером СПАЛом, отдалившись от зоны вылета. Команда набрала 25 очков, оторвавшись от 18-й позиции на 6 пунктов.
Украинский полузащитник Евгений Шахов вышел на поле на 34-й минуте.
Игрок в нынешнем сезоне Серии A провел 15 матчей.
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Источник — Sport.ua
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