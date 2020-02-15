Роттердам. Определились все полуфиналисты

Гаэль Монфис продолжает путь к защите титула

  • 15.02.2020 11:38
  • 434 просмотра
  • 2 комментария
Роттердам. Определились все полуфиналисты
© ATP. Феликс Оже-Альяссим

В пятницу, 14 февраля, на турнире ATP Tour 500 в Роттердаме были сыграны матчи 1/4 финала.
 
Действующий чемпион Гаэль Монфис в двух сетах одолел британца Дэна Эванса, россиянин Андрей Рублев уступил сербу Филипу Краиновичу.
 
Роттердам. 1/4 финала

Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Янник Синнер (Италия) – 7:5, 3:6, 7:6(6)
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Аляж Бедене (Словения) – 6:4, 7:6(6)
Гаэль Монфис (Франция) – Дэн Эванс (Великобритания) – 7:6(5), 6:2
Филип Краинович (Сербия) – Андрей Рублев (Россия) – 7:6(2), 6:4
 
Пары полуфиналов

Краинович – Монфис 
Каррено-Буста – Оже-Альяссим 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 15.02.2020 12:46
    0
    Виктор Иванов, 15.02.2020 11:54
    Интересно успела ли Свитолина на матч Монфиса после своего слива?
    В чем интерес?
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 15.02.2020 11:54
    +1
    Интересно успела ли Свитолина на матч Монфиса после своего слива?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.02.2020 11:54
    +1
    Интересно успела ли Свитолина на матч Монфиса после своего слива?
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 15.02.2020 12:46
    0
    Виктор Иванов, 15.02.2020 11:54
    Интересно успела ли Свитолина на матч Монфиса после своего слива?
    В чем интерес?
    Ссылка
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