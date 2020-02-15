Роттердам. Определились все полуфиналисты

В пятницу, 14 февраля, на турнире ATP Tour 500 в Роттердаме были сыграны матчи 1/4 финала.
Действующий чемпион Гаэль Монфис в двух сетах одолел британца Дэна Эванса, россиянин Андрей Рублев уступил сербу Филипу Краиновичу.
Роттердам. 1/4 финала
Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Янник Синнер (Италия) – 7:5, 3:6, 7:6(6)
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Аляж Бедене (Словения) – 6:4, 7:6(6)
Гаэль Монфис (Франция) – Дэн Эванс (Великобритания) – 7:6(5), 6:2
Филип Краинович (Сербия) – Андрей Рублев (Россия) – 7:6(2), 6:4
Пары полуфиналов
Краинович – Монфис
Каррено-Буста – Оже-Альяссим
Источник — Sport.ua
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