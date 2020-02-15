24-й тур
Валенсия
2:2
Атлетико Мадрид
14.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Валенсия и Атлетико разошлись миром в результативном матче

В турнирной таблице Ла Лиги «Реал» на три очка опережает «Барселону»

  • 15.02.2020 00:17
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Валенсия и Атлетико разошлись миром в результативном матче
© ФК Валенсия

14 февраля состоялся один матч 24-го тура испанской Ла Лиги. «Валенсия» и «Атлетико» разошлись миром в результативном матче (2:2).

Турнирную таблицу возглавляют: «Реал» Мадрид (52 очка), «Барселона» (49), далее идут: «Хетафе» (42), «Атлетико» (40), «Севилья» (39), «Валенсия» (38), «Реал Сосьедад» (37).

Ла Лига. 24-й тур

«Валенсия» – «Атлетико» Мадрид – 2:2

Голы: Льоренте, 15 (0:1). Габриэл Паулиста, 40 (1:1). Партей, 43 (1:2). Кондогбья, 59 (2:2).

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Мангала, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста (Диакаби, 90+4), Парехо, Кондогбья, Солер (Черышев, 80), Гонсалу Гедеш (Гамейро, 60), Гомес, Торрес.

«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас (Мората, 66), Фелипе, Лоди (Врсалько, 53), Коке (Феррейра-Карраско, 77), Сауль, Льоренте, Партей, Корреа, Витоло.

Предупреждения: Лоди, 26. Габриэл Паулиста, 55. Врсалько, 58. Мангала, 67. Гомес, 79.

Судья: Медье Хименес (Испания).

Валенсия. Стадион «Месталья».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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