25-й тур
Монако
1:0
Монпелье
14.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Монако дома минимально обыграл Монпелье

«Монегаски» поднялись на пятое место в чемпионате Франции

  • 14.02.2020 23:49
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Монако дома минимально обыграл Монпелье
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В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Монако» минимально обыграл «Монпелье» благодаря голу Слимани.

Чемпионат Франции, 25-й тур

«Монако» – «Монпелье» – 1:0
Гол: 1:0 – 52 Слимани.

«Монако»: Лекомт, Марипан, Глик, Агиляр, Балло-Туре, Фофана, Головин (Хенрихс, 87), Бакайоко, Бен-Йеддер, Слимани, Йоветич (Кейта Бальде, 75).
«Монпелье»: Берто, Суке, Илтон, Конгре, Ле Таллек, Ристич (Бутобба, 86), Ферри, Шотар (Юн Ил Лок, 64), Саванье (Камара, 79), Молле, Лаборд.

Отметим, что «Монако» благодаря этой победе поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 38 очков. У «Монпелье» на один балл меньше, он шестой.

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Источник — Sport.ua

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