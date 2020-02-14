Монако дома минимально обыграл Монпелье

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Монако» минимально обыграл «Монпелье» благодаря голу Слимани.

Чемпионат Франции, 25-й тур

«Монако» – «Монпелье» – 1:0

Гол: 1:0 – 52 Слимани.

«Монако»: Лекомт, Марипан, Глик, Агиляр, Балло-Туре, Фофана, Головин (Хенрихс, 87), Бакайоко, Бен-Йеддер, Слимани, Йоветич (Кейта Бальде, 75).

«Монпелье»: Берто, Суке, Илтон, Конгре, Ле Таллек, Ристич (Бутобба, 86), Ферри, Шотар (Юн Ил Лок, 64), Саванье (Камара, 79), Молле, Лаборд.

Отметим, что «Монако» благодаря этой победе поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 38 очков. У «Монпелье» на один балл меньше, он шестой.