ВИДЕО. Безус отдал шикарную голевую передачу за Гент

Украинский полузащитник Роман Безус отдал голевой пас за «Гент» в гостевом матче чемпионата Бельгии против «Эйпена».

Встреча продолжается в эти минуты, за 15 минут до конца матча счет равный (2:2). Роман Безус и Игорь Пластун вышли в стартовом составе, а Роман Яремчук продолжает восстановление после травмы ахилла.

Смотрите видео шикарного ассиста Романа Безуса на Джонатана Дэвида (12 мин).