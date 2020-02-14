ВИДЕО. Безус отдал шикарную голевую передачу за Гент

Украинский полузащитник Роман Безус отдал голевой пас за «Гент» в гостевом матче чемпионата Бельгии против «Эйпена».
Встреча продолжается в эти минуты, за 15 минут до конца матча счет равный (2:2). Роман Безус и Игорь Пластун вышли в стартовом составе, а Роман Яремчук продолжает восстановление после травмы ахилла.
Смотрите видео шикарного ассиста Романа Безуса на Джонатана Дэвида (12 мин).
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Источник — Sport.ua
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