Александр ПЕТРАКОВ: «Думаю, Англия и Бельгия довольны матчами с Украиной»

Украина U-17 провела успешный сбор в Испании

  • 14.02.2020 18:45
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Александр ПЕТРАКОВ: «Думаю, Англия и Бельгия довольны матчами с Украиной»
© ffu.ua

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Петракова провела сбор в Испании, где дважды сыграла с Англией (0:0, 0:4) и обыграла Бельгию (1:0).

Тренер доволен такой подготовкой к мартовским матчам отбора Евро-2020.

- Александр Васильевич, каковы ваши впечатления от испанского сбора?

- Очень хотелось бы еще раз туда вернуться (улыбается). Благодаря национальной ассоциации, всё прошло на высоком уровне. Это касается соперников, условий для работы и погоды. Я в восхищении.

- Сыграть с такими соперниками - большой опыт?

- Думаю, и англичане с бельгийцами были довольны силой сборной Украины. Приятно, что нас уважают такие оппоненты и приглашают играть спарринги. Единственная моя ошибка заключается в том, что я согласился сыграть третий матч. Не хватило кадровых ресурсов, поскольку из-за разного рода проблемы ко второму поединку с англичанами готовилось всего 17 футболистов. У ребят просто не хватило сил сыграть в феврале три поединка за пять дней на одном уровне. Мячи мы привозили сами себе.

- Но в первых двух матчах ваши подопечные справились с заданием?

- Считаю, команда выглядела неплохо. Да, было много ошибок, но все футболисты старались выполнять установку, действовали дисциплинированно. Я этими поединками остался доволен.

- Многие из этих футболистов получат вызов на следующий сбор, приуроченный к элит-раунду Евро?

- Я сейчас не буду об этом говорить. Футбол - травматичный вид спорта, поэтому давайте подождем. Очень хотелось бы, чтобы все кандидаты в сборную подошли к этому турниру здоровыми.

- Проблемы с выбором нападающих остаются?

- К сожалению да. По сути, только Дмитрий Шостак сейчас был центрфорвардом. Он сыграл три матча, и в конце сбора было видно, что сил ему не хватает, а заменить его было некем.

- А как насчет нападающего мадридского «Атлетико» Назария Довганя?

- Возможно, он подрастет, окрепнет и прибавит, мы будем следить за ним, но пока этот игрок не подходит для этой сборной Украины.

- Следующий сбор стартует по заранее утвержденному плану?

- Да. 17 марта мы собираемся и сразу вылетаем в Турцию. А 21-го числа сыграем закрытую контрольную игру с хозяевами финальной части чемпионата Европы - сборной Эстонии.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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