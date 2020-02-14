Свитолина заявилась на турнир Miami Open

Украинка планирует сыграть в США

  • 14.02.2020 15:54
  • 1040 просмотров
  • 3 комментария
Свитолина заявилась на турнир Miami Open
© wtatennis.com

Стали известны основные участницы турнира Miami Open, в число которых вошла и украинская теннисистка Элина Свитолина, которая заявилась на соревнование.

Турнир пройдет с 23-го марта по 5-е апреля.

На Miami Open также заявлены Эшли Барти, София Кенин, Серена Уильямс, Симона Халеп, Наоми Осака и другие.

Возможно, другие украинки заявятся на турнир позже.

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Источник — WTA

(3 голоса)

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Комментарии
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 14.02.2020 17:02
    0
    Ее там быстро вынесут. Соперницы посерьёзней будут чем в Хуахине.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 14.02.2020 16:47
    +2
    Вспоминается старый анекдот: "...Кто ещё не еб@л невесту?!"
    Кто ещё хочет вынести представительницу (пока ещё) топ-10?
    Ссылка
    Shchebet
    Shchebet, 14.02.2020 16:01
    0
    На хiба?
    Там же грати треба...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 14.02.2020 16:47
    +2
    Вспоминается старый анекдот: "...Кто ещё не еб@л невесту?!"
    Кто ещё хочет вынести представительницу (пока ещё) топ-10?
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 14.02.2020 17:02
    0
    Ее там быстро вынесут. Соперницы посерьёзней будут чем в Хуахине.
    Ссылка
    Shchebet
    Shchebet, 14.02.2020 16:01
    0
    На хiба?
    Там же грати треба...
    Ссылка
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