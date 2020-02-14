Свитолина заявилась на турнир Miami Open

Стали известны основные участницы турнира Miami Open, в число которых вошла и украинская теннисистка Элина Свитолина, которая заявилась на соревнование.

Турнир пройдет с 23-го марта по 5-е апреля.

На Miami Open также заявлены Эшли Барти, София Кенин, Серена Уильямс, Симона Халеп, Наоми Осака и другие.

Возможно, другие украинки заявятся на турнир позже.