УЕФА получила заявки на 28 млн билетов на Евро-2020

Предстоящий чемпионат Европы вызвал небывалый ажиотаж среди болельщиков

  • 14.02.2020 15:20
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УЕФА получила заявки на 28 млн билетов на Евро-2020

УЕФА официально сообщил о том, что билетная программа Евро-2020 побила все рекорды. По итогам второй фазы продажи билетов спрос достиг отметки 28,3 млн билетов. Это в два раза больше, чем перед Евро-2016 во Франции.

Продажу билетов проходила в две фазы:

- Продажа для широкой публики (12 июня - 12 июля) – заявки на 19,3 млн билетов

- Продажа для болельщиков вышедших команд (4-18 декабря) – заявки на 9 млн билетов

За вторую фазу УЕФА получила в три раза больше запросов, чем на Евро-2016. Такой высокий ажиотаж в УЕФА связывают с уникальным форматом проведения турнира в 12 разных странах.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.

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Источник — УЕФА

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