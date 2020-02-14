УЕФА получила заявки на 28 млн билетов на Евро-2020

УЕФА официально сообщил о том, что билетная программа Евро-2020 побила все рекорды. По итогам второй фазы продажи билетов спрос достиг отметки 28,3 млн билетов. Это в два раза больше, чем перед Евро-2016 во Франции.

Продажу билетов проходила в две фазы:

- Продажа для широкой публики (12 июня - 12 июля) – заявки на 19,3 млн билетов

- Продажа для болельщиков вышедших команд (4-18 декабря) – заявки на 9 млн билетов

За вторую фазу УЕФА получила в три раза больше запросов, чем на Евро-2016. Такой высокий ажиотаж в УЕФА связывают с уникальным форматом проведения турнира в 12 разных странах.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.