УАФ утвердила изменения календаря УПЛ и Кубка Украины

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил изменения в календаре УПЛ и Кубка Украины.

Ряд матчей будет перенесен на более ранний срок, чтобы в мае у сборной Украины было больше времени на подготовку к чемпионату Европы. Отметим, что последний тур УПЛ сместили с 24-го на 16-е мая.

Календарь весенней части сезона УПЛ выглядит так:

- 21 тур смещается с 07.03 на 04.03.2020.

- 22 тур смещается с 14.03 на 07.03.2020.

- 1/4 финала Кубка Украины смещается с 04.03 на 11.03.2020.

- 23 тур смещается с 21.03 на 14.03.2020.

- туры с 24-го по 26-й смещаются на 21.03, 04.04 и 11.04.2020.

- 1/2 финала Кубка Украины смещается с 22.04 на 15.04.2020.

- туры с 27-го по 30-й смещаются на 18.04, 22.04, 25.04 и 02.05.2020.

- 31 тур смещается с 20.05 на 09.05.2020.

- 32 тур смещается с 24.05 на 16.05.2020.

- матчи плей-офф состоятся 20.05 и 24.05.2020.