Суд розблокував діяльність Favbet в Україні

Дніпровський районний суд м. Києва скасував арешт майна у частині веб-сайтів компанії

  • 14.02.2020 14:40
  • 5300 просмотров
  • 3 комментария
Суд розблокував діяльність Favbet в Україні

Нагадаємо, що 30 січня поточного року судовим рішенням була заблокована діяльність сайтів, що належать міжнародній беттінговій компанії Favbet, а саме www.favbet.com та favorit.com.ua. 

Ухвалою від 14 лютого 2020 року суд зобов’язав інтернет-провайдерів, що здійснюють діяльність на території України, розблокувати роботу сайтів в Україні. Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що 20 грудня після відповідного розпорядження Кабінету Міністрів, в Україні були закриті всі наземні букмекерські точки, що працювали під брендом Favorit Sport. Також компанія прийняла рішення відкрити для гравців з Україні всі можливості міжнародного ресурсу www.favbet.com. Favbet – є міжнародною компанією, що працює на підставі міжнародних ліцензій в більш ніж 10 країнах Європи.

«В Україні Favbet займає активну позицію щодо легалізації грального бізнесу. Компанія апелює до найбільш вдалих європейський практик законодавчого регулювання галузі. Також, ми маємо активну громадську позицію щодо недопущення на локальний ринок російського грального бізнесу. Ринок беттінгу та гемблінгу надзвичайно привабливий для інвесторів, але Україні необхідні чесні та прозорі правила функціонування, саме за це і бореться Favbet», - коментує рішення суду Катерина Машевська, директор з комунікацій Favbet.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 14.02.2020 15:52
    0
    Забавно что тех поддержка favorit.com.ua говорят что они нечего общего не имеют с favbet.com
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.02.2020 15:27
    +1
    Макс Руденко, 14.02.2020 15:14
    З цією владою і судами Портнов скоро буде продавати людей касапам.
    Неее.
    Это значит дела у господина Генинсона и братьев Суркисов налаживаются
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 14.02.2020 15:14
    -1
    З цією владою і судами Портнов скоро буде продавати людей касапам.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.02.2020 15:27
    +1
    Макс Руденко, 14.02.2020 15:14
    З цією владою і судами Портнов скоро буде продавати людей касапам.
    Неее.
    Это значит дела у господина Генинсона и братьев Суркисов налаживаются
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 14.02.2020 15:52
    0
    Забавно что тех поддержка favorit.com.ua говорят что они нечего общего не имеют с favbet.com
    Ссылка
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