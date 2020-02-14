ФОТО. Цыганков мило поздравил свою девушку с днем святого Валентина

22-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Цыганков мило поздравил свою девушку с днем святого Валентина, который отмечается 14-го февраля.

«Счастливого дня святого Валентина. Я люблю тебя», — написал Цыганков в Instagram, опубликовав фото со своей избранницей.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.