ФОТО. Сборная футболистов ко дню святого Валентина

Портал Transfermarkt составил символическую сборную футболистов ко дню святого Валентина (Дню всех влюбленных), который отмечается 14-го февраля.
В ней собраны игроки, чьи фамилии так или иначе имеют отношение к любви. Например, экс-форвард московского ЦСКА Вагнер Лав, бывший вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт и полузащитник «Аль-Иттифака» Филип Кисс.
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Источник — Transfermarkt
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