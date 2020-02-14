Глеб БУХАЛ: «Днепр-1 заслуживает места в первой шестерке»

24-летний украинский защитник «Александрии» Глеб Бухал поделился мнением о «Днепре-1».

«В первой шестерке будут сильные команды. Несмотря на то, кто туда попадет, со всеми будут тяжелые матчи. Конечно, «Днепр-1» — хорошая и квалифицированная команда, против них было тяжело играть. Считаю, они заслуживают на первой шестерки», — считает Бухал.