Глеб БУХАЛ: «Днепр-1 заслуживает места в первой шестерке»

Футболист «Александрии» считает днепровскую команду квалифицированной

  • 14.02.2020 11:46
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Глеб БУХАЛ: «Днепр-1 заслуживает места в первой шестерке»
© ФК Александрия. Глеб Бухал

24-летний украинский защитник «Александрии» Глеб Бухал поделился мнением о «Днепре-1».

«В первой шестерке будут сильные команды. Несмотря на то, кто туда попадет, со всеми будут тяжелые матчи. Конечно, «Днепр-1» — хорошая и квалифицированная команда, против них было тяжело играть. Считаю, они заслуживают на первой шестерки», — считает Бухал.

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Источник — ТК Футбол

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