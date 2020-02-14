Тоттенхэм определился с главной трансферной целью лета

Лондонский «Тоттенхэм» приложит все усилия, чтобы выкупить контракт 22-летнего английского центрального защитника «Норвича» Бена Годфри будущим летом.
«Шпоры» готовы заплатить за талантливого игрока около €40 миллионов.
В текущем сезоне Годфри провел за «Норвич» 19 матчей во всех турнирах. Контракт Бена с клубом рассчитан до лета 2023-го года с возможностью продления еще на год.
В активе Годфри 3 матча в составе сборной Англии U-21.
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Источник — Express
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