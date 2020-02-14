Черноморец сыграет с клубом из Нур-Султана

В субботу, 15-го февраля, одесский «Черноморец» проведет второй тренировочный матч на турецком сборе. Соперником «Черноморца» станет представитель первой лиги Казахстана «СДЮСШОР № 8» из города Нур-Султан.
Игра пройдет на футбольном поле отеля «Старлайт» и начнется в 10:00 по киевскому времени. В прямой трансляции поединок покажет клубный канал «Черноморца» в YouTube.
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Источник — ФК Черноморец
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