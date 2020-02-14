Черноморец сыграет с клубом из Нур-Султана

В субботу, 15-го февраля, одесский «Черноморец» проведет второй тренировочный матч на турецком сборе. Соперником «Черноморца» станет представитель первой лиги Казахстана «СДЮСШОР № 8» из города Нур-Султан.

Игра пройдет на футбольном поле отеля «Старлайт» и начнется в 10:00 по киевскому времени. В прямой трансляции поединок покажет клубный канал «Черноморца» в YouTube.