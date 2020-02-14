ВИДЕО. Карпаты провели заключительную тренировку на сборе в Турции

«Карпаты» провели заключительное вечернее занятие на учебно-тренировочных сборах в Турции. В пятницу утром перед матчем против брестского «Динамо» их ожидает легкая разминка на поле, а уже в 16:00 по киевскому времени «львы» сыграют свой последний спарринг в рамках подготовки к весенней части УПЛ.