Верес подписал экс-полузащитника Динамо

Украинский клуб заключил контракты с Артемом Хоцяновским и Тарасом Демчуком

  • 14.02.2020 09:37
  • 518 просмотров
  • 1 комментарий
Верес подписал экс-полузащитника Динамо
© ФК Сталь. Артем Хоцяновский

«Верес», выступающий в Первой лиге Украины, подписал контракты с двумя украинскими игроками — Артемом Хоцяновским и Тарасом Демчуком.

21-летний полузащитник Артем Хоцяновский — воспитанник житомирского «Полесья» и киевского «Динамо». На протяжении профессиональной карьеры защищал цвета каменской «Стали», киевского «Динамо» и краматорского «Авангарда».

18-летний Тарас Демчук — воспитанник ДЮСШ «Верес» и футбольной академии львовских «Карпат».

Контракты с футболистами рассчитаны до конца текущего сезона.

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Источник — ФК Верес

(1 голос)

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Комментарии
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 14.02.2020 09:39
    +1
    Дякую Спорт юа за те що перевели рівненський Верес з другої в першу лігу,хоча чемпіонат ще не закінчився! Це хороший знак!
    Ссылка
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 14.02.2020 09:39
    +1
    Дякую Спорт юа за те що перевели рівненський Верес з другої в першу лігу,хоча чемпіонат ще не закінчився! Це хороший знак!
    Ссылка
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