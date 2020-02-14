Верес подписал экс-полузащитника Динамо

«Верес», выступающий в Первой лиге Украины, подписал контракты с двумя украинскими игроками — Артемом Хоцяновским и Тарасом Демчуком.
21-летний полузащитник Артем Хоцяновский — воспитанник житомирского «Полесья» и киевского «Динамо». На протяжении профессиональной карьеры защищал цвета каменской «Стали», киевского «Динамо» и краматорского «Авангарда».
18-летний Тарас Демчук — воспитанник ДЮСШ «Верес» и футбольной академии львовских «Карпат».
Контракты с футболистами рассчитаны до конца текущего сезона.
Источник — ФК Верес
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