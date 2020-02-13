Барса отправила документы в Ла Лигу. Хочет подписать замену Дембеле

Каталонский клуб рассчитывает усилить атаку

  • 13.02.2020 21:54
  • 2111 просмотров
  • 1 комментарий
Барса отправила документы в Ла Лигу. Хочет подписать замену Дембеле
© marca.com

«Барселона» отправила медицинские документы Усмана Дембеле в Ла Лигу, чтобы клубу разрешили вне трансферного окна совершить трансфер.

Правила позволяют клубам совершить трансфер, если игрок получает серьезную травму, и «Барселона» надеется, что случай Дембеле, который выбыл на 6 месяцев, даст им право на новичка.

Кроме того, команда играет без травмированного Луиса Суареса.

Ответ от Ла Лиги должен прийти в течение 72-х часов.

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Источник — Marca

(12 голосов)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 13.02.2020 22:46
    0
    Дембеле это особо и не потеря,чувак тупо отбывает номер на поле и стрижет бабло
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 13.02.2020 22:46
    0
    Дембеле это особо и не потеря,чувак тупо отбывает номер на поле и стрижет бабло
    Ссылка
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