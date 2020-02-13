Барса отправила документы в Ла Лигу. Хочет подписать замену Дембеле

«Барселона» отправила медицинские документы Усмана Дембеле в Ла Лигу, чтобы клубу разрешили вне трансферного окна совершить трансфер.
Правила позволяют клубам совершить трансфер, если игрок получает серьезную травму, и «Барселона» надеется, что случай Дембеле, который выбыл на 6 месяцев, даст им право на новичка.
Кроме того, команда играет без травмированного Луиса Суареса.
Ответ от Ла Лиги должен прийти в течение 72-х часов.
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Источник — Marca
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