Цыганков и Буяльский вернулись в общую группу Динамо

«Динамо» приближается к завершению вторых сборов в Турции, а к общей группе присоединились полузащитники Виктор Цыганков и Виталий Буяльский.
Буяльский, пропустивший несколько дней из-за мелкого повреждения, вернулся к полноценной работе. Цыганков пропустил все контрольные матчи сбора.
Пока нет информации, примут ли оба игрока участие в ближайшем контрольном матче с «Динамо» Тбилиси, который будет последним на сборе.
Защитник Никита Бурда также принимал участие в квадратах, а в конце тренировки занимался интервальным бегом. Завершили занятие дополнительной беговой нагрузкой и Цыганков с Буяльским.
Источник — ФК Динамо Киев
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