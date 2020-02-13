Цыганков и Буяльский вернулись в общую группу Динамо

«Динамо» приближается к завершению вторых сборов в Турции, а к общей группе присоединились полузащитники Виктор Цыганков и Виталий Буяльский.

Буяльский, пропустивший несколько дней из-за мелкого повреждения, вернулся к полноценной работе. Цыганков пропустил все контрольные матчи сбора.

Пока нет информации, примут ли оба игрока участие в ближайшем контрольном матче с «Динамо» Тбилиси, который будет последним на сборе.

Защитник Никита Бурда также принимал участие в квадратах, а в конце тренировки занимался интервальным бегом. Завершили занятие дополнительной беговой нагрузкой и Цыганков с Буяльским.