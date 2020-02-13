ПСЖ и Челси нацелились на вратаря Манчестер Юнайтед

22-летний английский вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон заинтересовал ПСЖ и «Челси».

С лета 2019-го года Хендерсон выступает за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды и успел зарекомендовать себя в качестве одного из лучших голкиперов АПЛ.

Но, учитывая, что в текущем составе «Манчестер Юнайтед» есть Дэвид де Хеа и Серхио Ромеро, наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер не может гарантировать Хендерсону место в составе в следующем сезоне.

В текущем сезоне Дин провел за «Шеффилд» 26 матчей во всех турнирах, где пропустил 22 мяча, 9 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Хендерсона с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €15 миллионов.