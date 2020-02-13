Вербич получил повреждение на тренировке

26-летний словенский полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич получил микротравму на тренировке киевской команды.
Против Вербича жестко сыграл 20-летний защитник киевлян Денис Попов.
В текущем сезоне Беньямин провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.
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