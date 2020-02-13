Вербич получил повреждение на тренировке

Защитник «Динамо» Денис Попов нанес своему одноклубнику небольшую травму

  • 13.02.2020 16:55
  • 777 просмотров
  • 1 комментарий
Вербич получил повреждение на тренировке
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

26-летний словенский полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич получил микротравму на тренировке киевской команды.

Против Вербича жестко сыграл 20-летний защитник киевлян Денис Попов.

В текущем сезоне Беньямин провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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Источник — Telegram

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 13.02.2020 17:12
    0
    Картина Репина «Не жда́ли» Единственный игрок, на котором держатся вся игра Динамо, получил травму Надеюсь там ничего серьезного. скорейшего восстановления...
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 13.02.2020 17:12
    0
    Картина Репина «Не жда́ли» Единственный игрок, на котором держатся вся игра Динамо, получил травму Надеюсь там ничего серьезного. скорейшего восстановления...
    Ссылка
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