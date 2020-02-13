УПЛ утвердила даты и время матчей 21 и 22 туров чемпионата Украины

Дирекция Премьер-лиги утвердила даты и время начала 21-го и 22-го туров чемпионата Украины по футболу. Клубы узнали расписание матчей на начало марта 2020 года.
УПЛ, 21-й тур
Вторник, 3 марта
19:30. Динамо – Колос
Среда, 4 марта
14:00. Мариуполь – Ворскла
17:00. Заря – Львов
17:00. Олимпик – Десна
19:00. Карпаты – Александрия
19:00. Шахтер – Днепр-1
УПЛ, 22-й тур
Суббота, 7 марта
14:00. Ворскла – Олимпик
14:00. Десна – Заря
17:00. Александрия – Динамо
Воскресенье, 8 марта
14:00. Львов – Карпаты
17:00. Днепр-1 – Мариуполь
17:00. Колос – Шахтёр
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.