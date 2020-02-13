Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Надеюсь, в Краковию скоро подвезут украинцев»

Украинский игрок польского клуба хочет побороться за золотые медали чемпионата и Кубок

  • 13.02.2020 16:17
  • 585 просмотров
  • 3 комментария
Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Надеюсь, в Краковию скоро подвезут украинцев»
© ФК Краковия. Алексей Дитятьев

31-летний украинский защитник польской «Краковии» Алексей Дитятьев поделился ожиданиями от второй части сезона.

— «Краковия» идет на втором месте. Есть чемпионские амбиции у вашей команды?
— Много можно говорить и рассуждать на эту тему. Но впереди еще много игр, плотность в таблице приличная, и все может изменится. Надеюсь, нам хватит запала, мы продолжим в том же духе и будем бороться за высшие места. Кроме того, мы еще играем в Кубке, уже в 1/4 финала. И через пару матчей можно добраться до финала.

— Зимой «Краковия» усилилась?
— Да, считаю, что мы усилились, и игроки, которые пришли, составят конкуренцию. На каждую позицию у нас сейчас по два игрока, высокая конкуренция, никому нет гарантированного места в составе.

— Украинцев в команду больше не приглашают?
— Пока нет, но, надеюсь, скоро подвезут (смеется).

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.02.2020 17:05
    0
    salamanka1982, 13.02.2020 16:23
    Ахаха))). Типу як бидло. Жесть. Раніше чи міг хто подумати при Шахті, дніпрі, дінамо і металісті, щоб українецб їхав грати в угорщини нещасні чи польщі😥
    а что тогда украинцы в польше не играли?
    Ссылка
    daqo38
      daqo38, 13.02.2020 16:55
    0
    https://youtu.be/bJMTBysn8Ws - Крутяк
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 13.02.2020 16:23
    +1
    Ахаха))). Типу як бидло. Жесть. Раніше чи міг хто подумати при Шахті, дніпрі, дінамо і металісті, щоб українецб їхав грати в угорщини нещасні чи польщі😥
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 13.02.2020 16:23
    +1
    Ахаха))). Типу як бидло. Жесть. Раніше чи міг хто подумати при Шахті, дніпрі, дінамо і металісті, щоб українецб їхав грати в угорщини нещасні чи польщі😥
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.02.2020 17:05
    0
    salamanka1982, 13.02.2020 16:23
    Ахаха))). Типу як бидло. Жесть. Раніше чи міг хто подумати при Шахті, дніпрі, дінамо і металісті, щоб українецб їхав грати в угорщини нещасні чи польщі😥
    а что тогда украинцы в польше не играли?
    Ссылка
    daqo38
      daqo38, 13.02.2020 16:55
    0
    https://youtu.be/bJMTBysn8Ws - Крутяк
    Ссылка
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