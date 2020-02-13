Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Надеюсь, в Краковию скоро подвезут украинцев»

31-летний украинский защитник польской «Краковии» Алексей Дитятьев поделился ожиданиями от второй части сезона.
— «Краковия» идет на втором месте. Есть чемпионские амбиции у вашей команды?
— Много можно говорить и рассуждать на эту тему. Но впереди еще много игр, плотность в таблице приличная, и все может изменится. Надеюсь, нам хватит запала, мы продолжим в том же духе и будем бороться за высшие места. Кроме того, мы еще играем в Кубке, уже в 1/4 финала. И через пару матчей можно добраться до финала.
— Зимой «Краковия» усилилась?
— Да, считаю, что мы усилились, и игроки, которые пришли, составят конкуренцию. На каждую позицию у нас сейчас по два игрока, высокая конкуренция, никому нет гарантированного места в составе.
— Украинцев в команду больше не приглашают?
— Пока нет, но, надеюсь, скоро подвезут (смеется).
Источник — zbirna.com
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