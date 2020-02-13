УАФ: завдяки офіцерам безпеки, наші вболівальники насолоджуються футболом

Нещодавно Будинок футболу зібрав під своїм дахом учасників процесу забезпечення безпеки проведення футбольних змагань в Україні.

Українська асоціація футболу провела навчальний семінар для делегатів і офіцерів безпеки УАФ, офіцерів безпеки футбольних клубів УПЛ і ПФЛ, на якому також були присутні представники Національної поліції України.

У заході взяли участь перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко, голова комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ Геннадій Прокопович, голова комісії з атестації делегатів УАФ та офіцерів безпеки УАФ Ігор Гатауллін, радник президента УАФ із питань стадіонів та безпеки проведення змагань Іван Федоренко, президент ПФЛ Сергій Макаров, заступник начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України Анатолій Серединський, а також представники професіональних футбольних клубів України та вітчизняних стадіонів.

Головною метою зустрічі стала дискусія щодо шляхів покращення взаємодії всіх учасників процесу забезпечення громадського порядку та громадської безпеки до, під час та після проведення футбольних ігор. Не менш важливим пунктом порядку денного стало обговорення останніх змін та доповнень до Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу.

«Ці зміни та доповнення пов’язані з актуальними нововведеннями у Регламенті УЄФА. Андрій Павелко — член Виконкому УЄФА, і він особисто голосував за ці зміни. Тому УАФ запросила делегатів, офіцерів безпеки та представників правоохоронних органів з метою ретельного вивчення нових регламентних вимог», — звернувся до присутніх на початку заходу Іван Федоренко.

На першому етапі роботи семінару були підбиті підсумки змагань у першій половині сезону 2019/2020 років серед команд УПЛ та ПФЛ у контексті безпеки на матчах, що відбулися за останні півроку.

Також учасники семінару розглянули питання категорійності стадіонів — одного з ключових доповнень до Регламенту УЄФА з питань безпеки на матчах, ходу реконструкції стадіону «Юність» у Чернігові, виконання делегатами УАФ та офіцерами безпеки УАФ норм Регламенту Кубку України сезону 2019/2020 років та контролю ними за дотриманням регламентних документів і вимог ФІФА, УЄФА та ІФАБ щодо впровадження системи VAR на матчах весняної частини чемпіонату УПЛ.

Після теоретичної частини семінару відбулася нарада керівництва асоціації з представниками Нацполіції України, а також атестація делегатів УАФ і офіцерів безпеки УАФ.

Підсумовуючи семінар, перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко передав слова вдячності від президента асоціації Андрія Павелка та головного тренера національної збірної Андрія Шевченка за високий рівень взаємодії з питань безпеки проведення футбольних матчів за участю усіх збірних команд України.

«Відзначу ефективну співпрацю з правоохоронними органами під час матчів Україна — Португалія в Києві, Україна — Литва в Харкові, Україна — Сербія й Україна — Люксембург у Львові, Україна — Естонія в Запоріжжі, Україна — Нігерія у Дніпрі. На матчах національної команди стадіони збирали повні трибуни, а на гру молодіжної збірної з командою Данії у Львові прийшло близько 20 тисяч прихильників футболу. І завдяки професіоналізму людей, відповідальних за заходи безпеки, на всіх вищевказаних матчах уболівальники мали можливість насолоджуватися футбольним святом!» — відзначив Костюченко.

За його словами, УАФ зацікавлена в розширенні географії виступів національних команд. «Наразі у країні будується та реконструюється низка стадіонів, які в майбутньому могли б прийняти в себе матчі молодіжної, юнацьких та жіночої збірних України — «Колос» у Ковалівці, «Інгулець Арена» в Петровому, «Полісся» в Житомирі, Центральний стадіон у Рівному та інші», — розповів перший віце-президент УАФ.