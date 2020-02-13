Доронин покинул Минай через неделю после трансфера

Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон

  • 13.02.2020 14:52
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Доронин покинул Минай через неделю после трансфера
© ФК Олимпик Донецк. Владимир Доронин

27-летний украинский полузащитник Владимир Доронин покинул «Минай». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

7-го февраля «Минай» официально объявил о подписании контракта с Владимиром Дорониным, воспитанником «Шахтера», имеющим опыт выступлений в УПЛ за «Олимпик» и «Арсенал-Киев». Условия контракта стороны не разглашали. Однако уже через неделю Доронин оставил расположение «Миная».

Владимир долго восстанавливался после травмы. Последний матч, в котором Доронин принял участие, был поединок с киевским «Динамо» в сезоне 2018/2019.

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Источник — Footboom

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