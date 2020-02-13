Доронин покинул Минай через неделю после трансфера

27-летний украинский полузащитник Владимир Доронин покинул «Минай». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

7-го февраля «Минай» официально объявил о подписании контракта с Владимиром Дорониным, воспитанником «Шахтера», имеющим опыт выступлений в УПЛ за «Олимпик» и «Арсенал-Киев». Условия контракта стороны не разглашали. Однако уже через неделю Доронин оставил расположение «Миная».

Владимир долго восстанавливался после травмы. Последний матч, в котором Доронин принял участие, был поединок с киевским «Динамо» в сезоне 2018/2019.