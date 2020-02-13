Отец Караваева: «Переход Саши в Динамо состоялся с подачи Суркиса»

Александр Караваев-старший, отец 27-летнего футболиста «Динамо» и сборной Украины Александра Караваева, рассказал о переходе своего сына из луганской «Зари» в киевский клуб. Летом 2019-го года «Динамо» выкупило контракт Караваева за €1,25 миллиона.

«Сын нам только позвонил и спросил: «Как вы думаете, стоит?». «Стоит», — говорю. «А почему?» — «Потому что класс команды выше, будет и Лига чемпионов, и Лига Европы. Динамо — это бренд с богатой историей. И самое главное: ты, пожалуй, единственный выпускник «Шахтера», который переходит в Динамо».

Там же были свои условия. Саша покидал правый фланг «Зари». А Тымчик, который заступал на вакантную позицию, принадлежал «Динамо». То есть, когда эти команды встретятся в очном поединке, правый фланг «Зари» окажется полностью голым. Поэтому одним из условий перехода сына в «Динамо» стала договоренность, что Тымчик имеет право выступать против клуба, которому принадлежит.

Считаю, что все эти запреты для арендованных футболистов негативно влияют на наш футбол. Вот, например, играют «Шахтер» и «Мариуполь». Все понятно, да? «Мариуполь» не способен показать свою реальную силу. А вот в этом случае приняли неординарное решение. Испытываю большое уважение и благодарность к Игорю Суркису. Думаю, что именно с его «подачи» переход Саши в «Динамо» устроил оба клуба», — отметил Караваев-старший.

В текущем сезоне Караваев провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.