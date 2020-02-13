ВИДЕО. Как Заря готовится ко второй части сезона

Подготовка луганской «Зари» ко второй части сезона на учебно-тренировочном сборе в Турции выходит на финишную прямую.
У «Зари» осталось лишь несколько тренировочных дней, а затем команда вернется в Украину и продолжит готовиться к первому официальному матчу в этом году против «Мариуполя».
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Источник — ФК Заря
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