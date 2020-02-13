ВИДЕО. Как Заря готовится ко второй части сезона

Луганская команда продолжает работать на учебно-тренировочном сборе в Турции

  • 13.02.2020 13:15
  • 452 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Заря готовится ко второй части сезона
© ФК Заря

Подготовка луганской «Зари» ко второй части сезона на учебно-тренировочном сборе в Турции выходит на финишную прямую.

У «Зари» осталось лишь несколько тренировочных дней, а затем команда вернется в Украину и продолжит готовиться к первому официальному матчу в этом году против «Мариуполя».

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Источник — ФК Заря

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.02.2020 13:55
    0
    форза луганск
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.02.2020 13:55
    0
    форза луганск
    Ссылка
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