Марсель. Стаховский сыграет в квалификации

Украинский теннисист начнет выступления в воскресенье

  • 13.02.2020 11:28
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Марсель. Стаховский сыграет в квалификации
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет в квалификационном турнире на соревнованиях категории ATP Tour 250 в Марселе.

Это стало возможным благодаря тому, что из основной сетки снялся Жереми Шарди, место которого получил Пьер-Юг Эрбер, занимавший лидерскую позицию в заявочном листе квалификации.

Стаховский, соответственно, с первой позиции альтернативного списка переместился в основной лист квалификационного турнира.

В комментарии Sport.ua Стаховский подтвердил участие в турнире. На данный момент украинский теннисист направляется в Марсель, где в воскресенье начнет выступления.

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Источник — Sport.ua

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