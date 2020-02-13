Марсель. Стаховский сыграет в квалификации

Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет в квалификационном турнире на соревнованиях категории ATP Tour 250 в Марселе.

Это стало возможным благодаря тому, что из основной сетки снялся Жереми Шарди, место которого получил Пьер-Юг Эрбер, занимавший лидерскую позицию в заявочном листе квалификации.

Стаховский, соответственно, с первой позиции альтернативного списка переместился в основной лист квалификационного турнира.

В комментарии Sport.ua Стаховский подтвердил участие в турнире. На данный момент украинский теннисист направляется в Марсель, где в воскресенье начнет выступления.