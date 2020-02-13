Марсель. Стаховский сыграет в квалификации

Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет в квалификационном турнире на соревнованиях категории ATP Tour 250 в Марселе.
Это стало возможным благодаря тому, что из основной сетки снялся Жереми Шарди, место которого получил Пьер-Юг Эрбер, занимавший лидерскую позицию в заявочном листе квалификации.
Стаховский, соответственно, с первой позиции альтернативного списка переместился в основной лист квалификационного турнира.
В комментарии Sport.ua Стаховский подтвердил участие в турнире. На данный момент украинский теннисист направляется в Марсель, где в воскресенье начнет выступления.
Источник — Sport.ua
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