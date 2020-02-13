Динамо – 202-е в мире по средней посещаемости матчей, Шахтер – 258-й

В лидерах «Боруссия Д», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед»

  • 13.02.2020 09:25
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Динамо – 202-е в мире по средней посещаемости матчей, Шахтер – 258-й
© ФК Динамо Киев

Авторитетный портал Transfermarkt обнародовал рейтинг посещаемости домашних матчей команд в своих национальных чемпионатах сезона-2019/2020.

В тройке лидеров оказались «Боруссия Д» (81 132 тыс зрителей при вместительности арены 81 365), «Бавария» (75 000/75 024) и «Манчестер Юнайтед» (72 569/74 879).

Что касается украинских клубов, то лучше всего с посещаемостью обстоят дела у киевского «Динамо» – 202-е место в мире и 102-е в Европе (14 782 зрителя). У «Шахтера» 258-е место на всей планете и 140-е в Старом Свете (7 191).

Любопытно, что третья позиция в Украине принадлежит «Металлисту», встречи которого в Первой лиге-2019/2020 в среднем посещают 5 697 зрителей.

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Источник — zbirna.com

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