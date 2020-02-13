Элина Свитолина – Сторм Сандерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 13 февраля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) продолжит борьбу на турнире международной серии в Хуахине в одиночном разряде.
Второй соперницей Свитолиной, которая возглавляет посев, станет Сторм Сандерс (№319 WTA) из Австралии.
Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву, после матча Магда Линетт – Пэн Шуай.
Ранее девушки не встречались.
Победительница матча в 1/4 финала сыграет против восьмой сеяной японки Нао Хибино (№84 WTA).
Источник — Sport.ua
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