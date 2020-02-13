Ливерпуль присоединился к гонке за Санчо

Английский клуб нацелился на футболиста дортмундской «Боруссии»

  • 13.02.2020 05:21
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Ливерпуль присоединился к гонке за Санчо
© Sportskeeda. Джейдон Санчо

Английский «Ливерпуль» включился в гонку за 19-летним правым вингером дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо.

«Ливерпуль» уже предупредил немецкий клуб о своем желании подписать игрока будущим летом.

За своего игрока «Боруссия» намерена получить как минимум €120 миллионов. Футболистом также интересуются другие английские гранды — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 29 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 17 результативных передач.

Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2022-го года.

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Источник — Daily Mail

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