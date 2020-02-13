Малага могла подписать юного Роналду всего за €3,5 миллиона

Скауты испанского клуба обратили внимание на португальца на ЧЕ U-17 в 2002-м году

  • 13.02.2020 04:32
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Малага могла подписать юного Роналду всего за €3,5 миллиона
© Twitter. Криштиану Роналду

35-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду мог перейти в «Малагу» в 2002-м году.

Тогда футболист защищал цвета лиссабонского «Спортинга». Скауты «Малаги» обратили внимание на Криштиану во время Евро-2002 среди команд U-17. Роналду уже тогда выделялся своими игровыми характеристиками.

«Малага» предложила за 17-летнего игрока €1,5 миллиона, тогда как «Спортинг» хотел €3,5 миллиона. Испанский клуб не мог позволить себе лишних трат, и сделка не состоялась.

В итоге, летом 2003-го года Роналду перешел из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за €19 миллионов.

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Источник — Goal.com

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