Малага могла подписать юного Роналду всего за €3,5 миллиона

35-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду мог перейти в «Малагу» в 2002-м году.
Тогда футболист защищал цвета лиссабонского «Спортинга». Скауты «Малаги» обратили внимание на Криштиану во время Евро-2002 среди команд U-17. Роналду уже тогда выделялся своими игровыми характеристиками.
«Малага» предложила за 17-летнего игрока €1,5 миллиона, тогда как «Спортинг» хотел €3,5 миллиона. Испанский клуб не мог позволить себе лишних трат, и сделка не состоялась.
В итоге, летом 2003-го года Роналду перешел из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за €19 миллионов.
Источник — Goal.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.