ВИДЕО. Как Черноморец тренируется в Турции

Одесская команда продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 13.02.2020 01:37
  • 121 просмотр
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ВИДЕО. Как Черноморец тренируется в Турции
© ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» продолжает подготовку ко второй части сезона, тренируясь на футбольных полях отеля «Старлайт» в Турции. Украинская команда находится на турецком учебно-тренировочном сборе уже неделю.

Следующий товарищеский матч «Черноморец» проведет в воскресенье, 16-го февраля. Соперником одесситов станет грузинская «Дила».

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Источник — ФК Черноморец

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