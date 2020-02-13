ВИДЕО. Как Черноморец тренируется в Турции

Одесский «Черноморец» продолжает подготовку ко второй части сезона, тренируясь на футбольных полях отеля «Старлайт» в Турции. Украинская команда находится на турецком учебно-тренировочном сборе уже неделю.
Следующий товарищеский матч «Черноморец» проведет в воскресенье, 16-го февраля. Соперником одесситов станет грузинская «Дила».
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Источник — ФК Черноморец
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