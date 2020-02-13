Стандард – Брюгге – 0:0. Соболь сыграл вничью. Видеообзор матча

В матче 25-го тура чемпионата Бельгии «Стандард» и «Брюгге» сыграли вничью со счетом 0:0. Смотрите видеообзор матча.
Украинский защитник команды гостей Эдуард Соболь провел на поле весь матч.
В другом поединке игрового дня «Кортрейк» в гостях переиграл «Васланд-Беверен» со счетом 2:1.
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Источник — Футбол 1/2/3
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