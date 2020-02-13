ПСЖ и Лион пробились в полуфинал Кубка Франции

12 февраля состоялись два матча 1/4 финала Кубка Франции. «ПСЖ» и «Лион» пробились в полуфинал турнира вслед за «Ренном».

Сарабия оформил дубль, парижане уничтожили «Дижон» (6:1), а «Лиону» хватило одного гола в ворота «Марселя».

Кубок Франции. 1/4 финала

«Дижон» – «ПСЖ» – 1:6

Голы: Лотоа, 1. в свои ворота (0:1). Шуйар, 13 (1:1). Мбаппе, 44 (1:2). Тиагу Силва, 50 (1:3). Сарабия, 55 (1:4). Кулибали, 86, в свои ворота (1:5). Сарабия, 90+1 (1:6).

«Дижон»: Рунарссон, Лотоа, Шафик, Мендиль, Кулибали, Амальфитано, Ндонг (Бальмон, 72), Мавидиди, Кадис, Шуйар (Жулиу Тавареш, 61), Бальде (Бензиа, 62).

«ПСЖ»: Навас, Тиагу Силва (Бернат, 61), Менье (Кюрзава, 75), Керер, Баккер, Куасси, Эррера (Аушиш, 83), Сарабия, Дракслер, Кавани, Мбаппе.

Судья: Бастьен.

Дижон. Стадион «Гастон Жерар».

«Лион» – «Марсель» – 1:0

Гол: Ауар, 81.

Нереализованный пенальти: Дембеле, 70 (вратарь)

«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Тете, Аннерсен, Тузар (Тиагу Мендес, 51), Ауар, Какере, Дембеле (Марсал, 85), Корне, Токо-Экамби, Террье (Траоре, 77).

«Марсель»: Пеле, Сакаи, Сарр, Камара, Альваро Гонсалес, Стротман (Кауи, 85), Сансон, Лопес (Шаброль, 87), Ронжье, Пайет (Аке, 73), Жермен.

Предупреждения: Тете, 17. Стротман, 37. Сансон, 49. Сакаи, 69. Какере, 89.

Судья: Мийо.

Лион. Стадион «Люмьер».