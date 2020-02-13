ПСЖ и Лион пробились в полуфинал Кубка Франции

Парижане уничтожили «Дижон», а «Лиону» хватило гола в ворота «Марселя»

  • 13.02.2020 00:21
  • 325 просмотров
  • 0 комментариев
ПСЖ и Лион пробились в полуфинал Кубка Франции
© Twitter

12 февраля состоялись два матча 1/4 финала Кубка Франции.  «ПСЖ» и «Лион» пробились в полуфинал турнира вслед за «Ренном».

Сарабия оформил дубль, парижане уничтожили «Дижон» (6:1), а «Лиону» хватило одного гола в ворота «Марселя».

Кубок Франции. 1/4 финала

«Дижон» – «ПСЖ» – 1:6

Голы: Лотоа, 1. в свои ворота (0:1). Шуйар, 13 (1:1). Мбаппе, 44 (1:2). Тиагу Силва, 50 (1:3). Сарабия, 55 (1:4). Кулибали, 86, в свои ворота (1:5). Сарабия, 90+1 (1:6).

«Дижон»: Рунарссон, Лотоа, Шафик, Мендиль, Кулибали, Амальфитано, Ндонг (Бальмон, 72), Мавидиди, Кадис, Шуйар (Жулиу Тавареш, 61), Бальде (Бензиа, 62).

«ПСЖ»: Навас, Тиагу Силва (Бернат, 61), Менье (Кюрзава, 75), Керер, Баккер, Куасси, Эррера (Аушиш, 83), Сарабия, Дракслер, Кавани, Мбаппе.

Судья: Бастьен.

Дижон. Стадион «Гастон Жерар».

 «Лион» – «Марсель» – 1:0

Гол: Ауар, 81.

Нереализованный пенальти: Дембеле, 70 (вратарь)

«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Тете, Аннерсен, Тузар (Тиагу Мендес, 51), Ауар, Какере, Дембеле (Марсал, 85), Корне, Токо-Экамби, Террье (Траоре, 77).

«Марсель»: Пеле, Сакаи, Сарр, Камара, Альваро Гонсалес, Стротман (Кауи, 85), Сансон, Лопес (Шаброль, 87), Ронжье, Пайет (Аке, 73), Жермен.

Предупреждения: Тете, 17. Стротман, 37. Сансон, 49. Сакаи, 69. Какере, 89.

Судья: Мийо.

Лион. Стадион «Люмьер».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности